Dolar/TL, 8,17 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 8,17 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL, 8,17 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,17 seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,17 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,1166 en yüksek 8,2307 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,1575'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 8,1690'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,7125'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,2250'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde dengelendi.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,7 sınırına yükseldiğine dikkati çeken analistler, enflasyona ilişkin beklenti ve verilerin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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