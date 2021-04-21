Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,15 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,80'den, sterlin ise 11,38'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,0720 ve en yüksek 8,1339 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,1159'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 8,1510'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,8070'den, sterlin/TL ise 11,3849'dan satılıyor. Nisan başından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendine dün son veren dolar endeksi, yeniden 91 sınırının üzerine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,1 değer kazancıyla 91,3 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 1,2005 seviyesinde alıcılı buluyor.

DOLARDA 8,1550 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD-Rusya gerilimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi gibi faktörlerin TL varlıkları baskıladığını söyledi. Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, sürdürülebilir finansa ilişkin düzenlenen bir etkinlikte yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 8,1550 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor
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