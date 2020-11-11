Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltti. Bu hamle dolarda da etkili oldu. Dün günü 8,38 seviyesinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başladı ve 8,12 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,60 liradan, sterlin de 10,80 liradan işlem görüyor.
Ekonomi piyasasındaki hareketlilik rekor kıran doları bir anda düşürürken, dolar düşüşüne devam ediyor. Dünü 8,38 seviyesinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başlarken, Merkez Bankası'ndan gelen swap açıklamasının ardından düşünü sürdürdü.
ERUO VE STERLİN DE DÜŞÜŞTE
TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltilirken, bu durum dolarda etkili oldu. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar, 8,13 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,61 liradan, sterlin de 10,81 liradan işlem görüyor.
ÖDEMELER DENGESİ BU AY BEKLENENİN ALTINDA AÇIK VERDİ
Analistler, bugün ödemeler dengesinin eylülde 2 milyar 364 milyon dolarla piyasa beklentisinin altında açık verdiğini belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edileceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının piyasalarda olumlu yankılandığını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci