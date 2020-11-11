Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltti. Bu hamle dolarda da etkili oldu. Dün günü 8,38 seviyesinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başladı ve 8,12 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,60 liradan, sterlin de 10,80 liradan işlem görüyor.