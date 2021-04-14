Güne düşüşle başlayan dolar 8,10'dan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,10'dan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,10 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,70'den, sterlin ise 11,19'dan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 8,1140, en yüksek 8,1780 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,1196'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 8,1050'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,7080'den, sterlin/TL ise 11,1938'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1960'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesinin, küresel risk iştahını artırdığını bildirdi. Tahvil piyasasında, enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve ABD'nin tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,10'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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