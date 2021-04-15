Dolar/TL, 8,05 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolar/TL, 8,05 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL, 8,05 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,05 seviyelerinden işlem görüyor.

Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
Tam bitti derken gerilim yeniden zirve yapacak! ABD gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı
DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,05 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en düşük 8,0299 ve en yüksek 8,1326 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,0794'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,0480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,6540'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,0990'dan satılıyor.

Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

Analistler, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının izleneceğini aktaran analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin kurların seyrinde belirleyici olacağını ifade etti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Destici Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dolar/TL, 8,05 seviyelerinden işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:19:24. #1.15#

title