Güne yükselişle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor

15.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:57

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,92'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,30'dan, sterlin ise 10,30'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,8993, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,9106'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,9230'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3080'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,3010'dan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 93,5 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR AŞI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektör kredi borcu ve merkezi yönetim bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithalat ve ihracat endeksleri ile New York Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bunların yanı sıra Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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