Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor

Dünü 7,86'dan tamamlayan dolar, enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde artış göstermesinin ardından 7,92 sınırına kadar yükseldi. Kur şu sıralar 7,89'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7788 en yüksek 7,8824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8623'ten tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde artış göstermesinin ardından 7,9182'ye kadar yükseldi. Dolar/TL, saat 11.40 itibarıyla7,8910'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,5734'ten, sterlin/TL de 10,5788'den satılıyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek Nisan 2018'den bu yana ilk kez 91'in altına geriledi.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Yurt içinde TÜFE'nin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci