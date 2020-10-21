Dolar/TL, 7,82 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8240'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8240'tan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8570, en yüksek 7,9145 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,8659'dan tamamladı.

Üst üste düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar/TL, 7,8222 ile son iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,8240'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,2865'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1720'den satılıyor.

Artan risk iştahının etkisiyle yatırımcıların dolar ve tahvil piyasasına talebinin azaldığı görülürken, dolar endeksi, dün 93 sınırının altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün de düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, 92,8 seviyelerinde hareket ediyor. Avro/dolar paritesi, bugün yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,1851 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci