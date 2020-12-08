Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor

08.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:45

Dün günü 7,80 seviyesinde kapatan dolar, yeni güne yükselişle başlayarak 7,82 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,48 liradan, sterlin ise 10,44 liradan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,80, en yüksek 7,87 seviyelerini gören dolar, günü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerine çıkarak 7,80'ten tamamladı.

Dolar, yeni güne yükselişle başlamasının ardından an itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,82'den işlem görüyor.

EURO ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Aynı dakikalarda euro 9,48'den, sterlin ise yüzde 10,44'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,9 seviyesinde, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2111 seviyesinde bulunuyor.

BÜYÜME ENDEKSLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı bildirdi.

Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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