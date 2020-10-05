Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,76'dan işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,10'dan, sterlin ise 10,03'ten alıcı buluyor.

Cuma günü, en düşük 7,7253, en yüksek 7,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7580'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 7,7638'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,1051'den, sterlin/TL ise 10,0368'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci