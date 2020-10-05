Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,76'dan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,76'dan işlem görüyor

05.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:50

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,10'dan, sterlin ise 10,03'ten alıcı buluyor.

Cuma günü, en düşük 7,7253, en yüksek 7,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7580'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 7,7638'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,1051'den, sterlin/TL ise 10,0368'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,76'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Abdulhekin Ayhan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sürmeli Ajda Pekkan Bergüzar Korel Melisa Aslı Pamuk
Spor Samatta Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Kalp Asker Kadıköy Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,76'dan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 09:50:34. #1.15#
title