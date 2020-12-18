Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor

18.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:23

5 gündür üst üste düşen dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,73 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,47'den, sterlin ise 10,46'dan alıcı buluyor.

Üst üste 5 işlem günü düşen dolar/TL, dün 7,6908-7,8061 aralığında işlem görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 7,7054'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 7,7350'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,4763'den, sterlin/TL ise 10,4610'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
D: 8. 60 dan buralara geriledi neresi çıkmış. AMA güzel oyun. üretimi yavaşlayan ve tüketimi çoğalan ülkelere iyi yardım oldu bu. doları fırlat kademeli, sonra her şeye aşırı zam zam zam sonra dolar dişsin ama soktuğunuzu çıkarmayın aksine bir de kronikleş zamları sokun. ÖLSEM GAM YEMEM ÇÜNKÜ BEDAVA
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