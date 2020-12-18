Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor
18.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:23
5 gündür üst üste düşen dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,73 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,47'den, sterlin ise 10,46'dan alıcı buluyor.
Üst üste 5 işlem günü düşen dolar/TL, dün 7,6908-7,8061 aralığında işlem görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 7,7054'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 7,7350'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?Aynı dakikalarda euro/TL 9,4763'den, sterlin/TL ise 10,4610'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci