Güne düşüşle başlayan dolar 7,68'den işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,68'den işlem görüyor

24.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:32

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,68'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,95'ten, sterlin ise 9,76'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,6539, en yüksek 7,7101 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,7040'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,6880'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 8,9580'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 9,7650'den satılıyor. Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.

EKONOMİSTLER FAİZLERİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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Güne düşüşle başlayan dolar 7,68'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (6)
X: dalga geçmekten utanmıyor musunuz siz
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ALGICILAR SİZİ: a haber mi yönetiyor buray :)))söyle hele yarım dolar kaç tl yapıyorallahın algıcılar sizi milletin aklıyla resmen dalga gecıyorsunuz. gerceklerden uzak sanal dunya yaratmak istıyorsunuz ama buna ancak akkoyunlar inanır. beyinleri saman dolu
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ASD: baya bi düşmüş. en son baktığımda 7, 43 dü.
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