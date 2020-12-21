Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor

Geçen hafta en yüksek 7,9376, en düşük 7,6104 seviyelerini gören dolar/TL, üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,6254'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla 7,7220'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,4202'den, sterlin/TL de 10,3216'dan satılıyor. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin etkisiyle 1,2277 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören euro/dolar paritesi, İngiltere'deki mutasyon riski sonrası birçok ülkenin sınırlarını ve uçuşları durdurması ile yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2180'e geriledi. Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,6 artışla 90,5 seviyesinde dengelendi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalışla 1,3358'den işlem görüyor.

KORONANIN MUTASYON RİSKİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci