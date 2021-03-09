Dolar/TL, 7,68 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,68 seviyelerinden işlem görüyor

09.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:05

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6780 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6780 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yüzde 1,60'ın üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden oldu. Dün en düşük 7,5108, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, günün bir önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 7,7577'den tamamladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 7,6780'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 9,1220'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,6560'tan satılıyor.

Dolar endeksi, 92,5 ile 24 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1877 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek "Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu" başlıklı oturumun izleneceğini dile getirdi.

Dolar/TL, 7,68 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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