Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor

23.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:35

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6530 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6530 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6158 ve en yüksek 7,6747 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6578'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,6530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 9,3300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,2780'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 90,4, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,2191 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketi, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Serdar Ortaç Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:36:00. #1.14#
title