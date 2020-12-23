Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6530 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6158 ve en yüksek 7,6747 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6578'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,6530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 9,3300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,2780'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 90,4, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,2191 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketi, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci