Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,57'den işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,57'den işlem görüyor

08.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:36

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar 7,57'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,00'dan, sterlin ise 10,46'dan alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 7,2214, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 artışla cuma gününü 7,5303'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,5743'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,0081'den, sterlin/TL ise 10,4649'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının, tahvil piyasasının seyrinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,57'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Yükseliş ivmesine bakılırsa saatte 0, 05 yükseliyor. Cumaya kadar 100 saat geçse 50''sinde işlem bu ivmeyle yukarı yönde olsa 2, 5 lira artacak demektir bu durumda 7, 56 cuma gününü 10, 06 Lira gibi bir değerle kapatır. Sakın Dolar satın almayın desem paranız mı var ki alacaksını, dolar alın desem paranız mı var ki beni dinleyeceksiniz hiç konuşmasam biliyordun da niye söylemedin dersiniz, konuştum yine ben hata ettim. Tövbeler olsun ne haliniz varsa görün.
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