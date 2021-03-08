Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,57'den işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar 7,57'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,00'dan, sterlin ise 10,46'dan alıcı buluyor.
Geçen hafta en düşük 7,2214, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 artışla cuma gününü 7,5303'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,5743'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 9,0081'den, sterlin/TL ise 10,4649'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde işlem görüyor.
PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının, tahvil piyasasının seyrinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci