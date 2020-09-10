Dünkü rekorun ardından güne düşüşle başlayan dolar, 7,47'den işlem görüyor Dün 7,4979 ile rekor kıran dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,4740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,8380'den, sterlin ise 9,7160'tan alıcı buluyor.

Dün 7,4979 ile rekor kıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4888'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,4740'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,8380'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,7160'tan satılıyor. Dolar endeksi üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırırken, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 93,1 seviyesinde bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları öncesinde euro/dolar paritesi, üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü sonlandırarak 1,18'in üzerine çıktı. Parite, yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1827'den işlem görüyor.

KORONAVİRÜS VE DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, yurt içinde haziran dönemi işsizlik oranının 0,4 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ise ECB kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi. Toplantıda faizlerde değişiklik yapılmasının beklenmediğini, bankanın gündeminde, tahminlerin üzerinde değerlenen euronun olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA