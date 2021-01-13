Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

13.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:32

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,10'dan, sterlin ise 10,19'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,4259, en yüksek 7,5184 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 10,4 azalışla 7,4572'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 7,4503'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre 9,1024'ten, sterlin/TL de 10,1952'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR ABD'DEKİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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