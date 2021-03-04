Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından an itibarıyla bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 7,4290'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,3850'den satılıyor. Euro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,2060 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise 91 seviyesinde bulunuyor.

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANININ KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci