Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor

04.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:05

Dün günü 7,50 seviyelerinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başladı. Dolar an itibarıyla 7,42 liradan işlem görürken, euro 8,97'den sterlin ise 10,38'den işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından an itibarıyla bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 7,4290'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,3850'den satılıyor. Euro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,2060 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise 91 seviyesinde bulunuyor.

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANININ KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Sedat Kapurtu Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Halis Özkahya Özgür Yankaya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:07:54. #1.15#
title