Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor

Dün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 7,4128'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,0854'ten, sterlin/TL de 10,0204'ten satılıyor. Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci