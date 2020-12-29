Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,08'den, sterlin ise 10,02'den alıcı buluyor.
Dün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 7,4128'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 9,0854'ten, sterlin/TL de 10,0204'ten satılıyor. Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci