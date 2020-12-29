Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor

29.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:30

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,08'den, sterlin ise 10,02'den alıcı buluyor.

Dün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 7,4128'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,0854'ten, sterlin/TL de 10,0204'ten satılıyor. Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Furkan Palalı Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:30:22. #1.14#
title