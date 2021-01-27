Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor

27.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:01

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,37 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,96'dan, sterlin ise 10,13'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3349, en yüksek 7,4344 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 7,3457'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,3721'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda 8,9656'dan, sterlin/TL de 10,1338'den satılıyor. Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2163 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, yurt içinde, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk Enflasyon Raporu'nun beklendiğini, yurt dışında ise bu akşamki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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