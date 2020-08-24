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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,35'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,68'den, sterlin ise 9,63'ten alıcı buluyor.

24.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:25

Cuma günü, en düşük 7,2071 en yüksek 7,3489 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3330'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3532'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 8,6804'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6373'ten satılıyor. Dolar endeksi, cuma günü 93,5'i görmesinin ardından düşüşe geçerek, 93,1 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1802 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor - Ekonomi
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