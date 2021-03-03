Güne düşüşle başlayan dolar, 7,32'den işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar, 7,32'den işlem görüyor

03.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:53
Güne düşüşle başlayan dolar, 7,32'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,32 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,85'ten, sterlin ise 10,22'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,2772, en yüksek 7,4226 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,3615'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 7,3220'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8577'den, sterlin/TL de 10,2289'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20'nin altı görmesinin ardından yükselişe geçti. Parite, şu dakikalarda 1,2080 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise 90,8 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD'DEKİ DESTEK PAKETİNDE

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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