Dolar/TL, 7,06 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,0580 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,0580 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,5730'dan, sterlin/TL de yatay bir seyirle 9,7635'ten satılıyor.

Üst üste 4 işlem günü yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2125 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 90,4 seviyesinde sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci