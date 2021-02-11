Dolar/TL, 7,06 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dolar/TL, 7,06 seviyelerinden işlem görüyor

11.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:19
Dolar/TL, 7,06 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,0580 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,0580 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,0580 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,5730'dan, sterlin/TL de yatay bir seyirle 9,7635'ten satılıyor.

Üst üste 4 işlem günü yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2125 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 90,4 seviyesinde sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Turan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Deniz Türüç Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar/TL, 7,06 seviyelerinden işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:21:01. #1.16#
title