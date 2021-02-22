Haftaya yükselişle başlayan dolar 7 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7 liradan işlem görüyor

22.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:17

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,00 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,48'den, sterlin ise 9,80'den alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 6,8977, en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybederek cuma gününü 6,9763'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 7,00'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, 8,48'den, sterlin/TL ise 9,80'den satılıyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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