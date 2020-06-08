HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,77'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,66'dan, sterlin ise 8,60'dan alıcı buluyor.

08.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:22

Geçen haftanın son işlem gününde 6,7300-6,7900 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,7698'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,7780'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 7,6630'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6015'ten satılıyor. Dolar endeksi, cuma günü, 9 işlem günü süren düşüşünü sonlandırarak 97,0 seviyesinin üzerini test etse de bugün yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,70-6,80 BANDI İZLENECEK'

Cuma günü yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1384'ü gören avro/dolar paritesi ise, şu dakikalarda 1,13 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosundaki konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Ekonomi
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Ekonomi
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Fatma Girik Simge Sağın Demet Akalın
Spor Ali Koç Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 11:23:07. #1.14#
title