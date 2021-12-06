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Dolar/TL 13,77 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 13,77 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 13,77 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 13,77 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,7076'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 13,7710 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,31 değer kazanarak 15,4850'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,2240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1280'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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