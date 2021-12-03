Yükselişini sürdüren dolar 13,72'den işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yükselişini sürdüren dolar 13,72'den işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 13,72 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,53'ten, sterlin ise 18,25'ten satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üzerinde 13,6953'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 13,72 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 15,53'den, sterlin/TL ise 18,25'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan ve Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 artış ile tahminleri aştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

 Merkez Bankası'nın dolara müdahale maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Merkez Bankası'nın dolara müdahale maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title