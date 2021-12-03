Yükselişini sürdüren dolar 13,72'den işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üzerinde 13,6953'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 13,72 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,53'den, sterlin/TL ise 18,25'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ AŞTI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan ve Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 artış ile tahminleri aştı.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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