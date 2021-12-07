Dolar/TL 13,69 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Dolar/TL 13,69 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 13,69 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,69 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,69 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 13,8083'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 azalışla 13,6900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,74 değer kaybederek 15,4610'dan, sterlin/TL yüzde 0,68 düşüşle 18,1820'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının küresel bazda risk algısını düşürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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