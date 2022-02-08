Yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,5915'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 13,65 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,56'dan, sterlin/TL ise 18,46'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1400'ten alıcı buluyor.