Güne düşüşle başlayan dolar 13,62'den işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne düşüşle başlayan dolar 13,62'den işlem görüyor

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,62 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,16'dan, sterlin ise 18,22'den satılıyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13,6483'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,6230 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 15,16'dan, sterlin/TL ise 18,22'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,34 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/ Dolar paritesi, güçlenen doların etkisiyle düşüş eğilimini üst üste 5'inci güne taşıyarak 1,1126 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1135 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil piyasalarında satış baskısını güçlendirdiğini bu durumun da dolar talebini arttırdığını belirtti. Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Haber

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