Dolar/TL 13,50 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 13,4406'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,46 üzerinde 13,5030 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 değer kazanarak 15,3970'ten, sterlin/TL yüzde 0,50 yükselişle 18,4350'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kazanmasının ardından bugün de yükselişini sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,35 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,04 azalışla 1,1402'den alıcı buluyor.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğünü ve faizlerdeki bu yükseliş eğiliminin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.