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Dolar 10,96 seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 10,96 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 12,43'ten, sterlin ise 14,80'den alıcı buluyor.

Dün 11,3081 ile zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,83 üzerinde 11,0374'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 10,96 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 12,43'ten, sterlin/TL ise 14,80'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buluyor.

GÖZLER FED VE ECB'DE

Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi. Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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