Son dakika: Dolar son 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor

Son dakika: Düşüşünü sürdüren dolar, 8,26 ile son 4 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,81'den, sterlin ise 11,43'ten alıcı buluyor.

Dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 21,7'lik oranla rekor kırmasının ardından düşüşünü sürdüren dolar, 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Güne 8,29'dan başlayan kur, şu sıralar 8,26 ile son 4 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

EURO SON 4,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dolar kurundaki düşüşe paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. 21 Nisan tarihinde 9,75 seviyesinde bulunan euro, dün 9,77 ile son 4,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur sıralar ise 9,81'den işlem görüyor.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi. ABD, istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret eden analistler, bu kapsamda yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini kaydetti.