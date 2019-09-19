Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 19 Eylül Perşembe güncel döviz kurları
Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yükselişle başladı. Fed'in faiz indirimi sonrasında 5,66 liraya kadar gerileyen dolar kuru, 5,69 liraya yükseldi. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 19 Eylül Perşembe anlık ve güncel döviz kurları...
Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kuru güne yükselişle başladı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 19 Eylül Perşembegüncel döviz kurları...
19 EYLÜL PERŞEMBE DOLAR NE KADAR OLDU?
Dün güne 5.73'lerden başlayıp Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin kısa sürede normale döneceği açıklamasıyla düşüşe geçen dolar bu akşam 5.66'nın altına geriledi. ABD Merkez Bankası FED'in 25 baz puan faiz indirmesi sonrası ise 5.66'dan işlem gören Dolar/TL 5.6950'ye yükseldi.
Serbest piyasada saat 07.53 itibariyle döviz kurları şöyle;
Dolar/TL: 5,6814/ 5,6834
Euro/TL: 6,2766/ 6,2827
Sterlin/TL: 7,0707/ 7,1062
DÜNÜN DÖVİZ KURLARI
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2947 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1045 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyordu.