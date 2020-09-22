Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8.0'den çok düştü
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Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8.0'den çok düştü

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8.0'den çok düştü.

Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8.0'den çok düştü
22.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:58

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8.0'den çok düştü. 

Spot piyasalarda, yüzde 8.10 düşüşle 26 dolar düzeyinden ons başına 24.64 dolara kadar gerileyen beyaz metalin fiyatı, euro karşısında da yüzde 7.04 düşüşle ons başına 21.0475 euro düzeyine kadar indi.

Gümüşün iç piyasadaki satış fiyatı da, yüzde 1.72 düşüşle gramı 5.97 liraya geriledi.Doların güç kazanması, gümüşün yanında diğer değerli metalleri de etkiledi. Altın fiyatları yüzde 2.79 düşüşle 1,897.22 dolara kadar gerileyerek, 1,900 doların altına indi.

Aynı zamanda paladyumun ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 2,271.07 dolara, platinin fiyatı da ons başına yüzde 6.59 düşüşle 869.96 dolara geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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