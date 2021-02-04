Düşüş eğilimini devam ettiren dolar 7,15'ten işlem görüyor
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Düşüş eğilimini devam ettiren dolar 7,15'ten işlem görüyor

04.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:34

Dolar/TL düşüş eğilimini sürdürerek 7,15 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,59'dan, sterlin ise 9,72'den alıcı buluyor.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,1520 seviyesinden işlem görüyor. Dün, en düşük 7,1265 en yüksek 7,2060 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,1620'den tamamlamıştı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Şu dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 8,5940, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 9,7270 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 91,3, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 1,2006 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söyledi.

KORONA PİYASALARA ETKİ ETMEYE DEVAM EDİYOR

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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Düşüş eğilimini devam ettiren dolar 7,15'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları (1)
DOLAR DOLAR: Şuanda piyasa Bitcoin ve Borsaya yönelmiş durumda. . . Yatırımın para babaları yani piyasaya yön verenler şuan Borsa ve tamamen sanal olan bitcoini balon etme derdindeler. Bu balonu eninde sonunda patlatıp altın ve dolara yönelecekler. Altın her türlü fiziki dayanağı olan elle tutulabilir kadim yatırım unsurudur. Ancak alım için dibi görmesini bekliyorlar.
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