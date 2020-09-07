Dolar 7.45 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.85 lirada
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Dolar 7.45 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.85 lirada

Yeni gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, yeni haftaya, Cuma günü yükseldiği 7.45 liranın üzerinde başladı.

Dolar 7.45 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.85 lirada
07.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:19

Yeni gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, yeni haftaya, Cuma günü yükseldiği 7.45 liranın üzerinde başladı.

QNB Finansbank analizinde, TÜFE bazlı reel kur endeksinin Ağustos ayında, önceki aya göre yüzde 6.7 düşüşle 63.7 değerini aldığına işaret edildi ve "Bu da Eylül 2018'deki tarihi düşük seviyesinin sadece yüzde 1.8 üzerinde  bulunuyor" denildi.

Haftanın veri gündeminde, bugünkü Ağustos ayı Hazine nakit dengesinin yanında, Perşembe günü de Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 2 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.40 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 39 milyar 30 milyon lira teklif geldi.Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler, Çarşamba gününe kadar kademeli olarak yüzde 11.3'ten geriledikten sonra ilk kez Perşembe günü yukarıya döndü ve Cuma günü de bu artış sürdü.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,072 puan ve 1,090 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.93 artışla 1,086.32 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.19, BIST Mali Endeks 0.77, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.13 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4198 lira ve en yüksek 7.4536 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 8.7626 lira ve en yüksek 8.8314 lirayı gördükten sonra, 8.81 – 8.82 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8236 lira ve en yüksek 9.8886 lirayı gördükten sonra 9.85 – 9.86 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18266 - 1.18481 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18316 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Endekste son iki işlem gününde oluşan pozitif ayrışma dikkat çekse de henüz güçlü bir yükseliş için yeterli sinyal oluştuğunu düşünmüyoruz. "Bununla birlikte geçtiğimiz hafta da test edilen ve üzerinde kapanışlar gerçekleşen 1,075 ve altında geçtiğimiz haftanın en düşüğü olan 1,064 aralığıı oldukça güçlü bir destek bölgesi haline geldi. "Bu hafta bu seviyelerin altına sarkılacak olur ise satışların sertleştiği görülebilir. "Bu durumda Ağustos ayı başlarında görülen dip seviyeler yeniden gündeme gelebilir. "Endeks bahsettiğimiz bu destek bölgesi üzerinde tutunmayı başarabilirse 1,100 ve 1,122 önemli direnç noktaları olacaktır. 

"Bu seviyeler geçilemediği sürece yükselişler tepki mahiyetinde izlenmeye devam edecektir."


Kaynak: DHA

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