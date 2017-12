CARMEDYA.COM – Doğuş Otomotiv A.Ş'nin 22 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları'nda şirket üst yönetimlerinde yeniden yapılanmaya gidildi.



Doğuş Otomotiv üst yönetiminde yeniden yapılanma





Doğuş Otomotiv'in konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Şirketimizin temsil ettiği markaların üst yönetimlerinin yanı sıra bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve iştirakimiz Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) üst yönetimlerinde reorganizasyona gidilmek üzere yapılan atamalar aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda yapılan marka genel müdürlüğü atamaları, Distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz üreticiler ile mutabakat sağlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.



1-Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürlüğü görevine; Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Markaları Genel Müdürü Sn. Giovanni Atilla Gino Bottaro,



2- Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları Genel Müdürlüğü görevine; Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Sn. Kerem Güven,



3- Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürlüğü görevine; Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürü Sn. Tolga Senyücel,



4- Bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün yerine, Yönetim Kurulu üyesi olarak yerine seçildiği üyenin görev süreleriyle sınırlı olmak ve ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Sn. Vedat Uygun,



5- Bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Filo ve 2. El Operasyonları Direktörü Sn. Osman Yelkenci,



6- İştirakimiz Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürlüğü görevine; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Sn. Zafer Başar,



7- Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü görevine; 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü Sn. Koray Bebekoğlu."



