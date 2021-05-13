Doğum günü partisi veren Interli Lukaku'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi
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Doğum günü partisi veren Interli Lukaku'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi

Doğum günü partisi veren Interli Lukaku'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya bir otelde kalabalık şekilde doğum günü partisi yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya bir otelde kalabalık şekilde doğum günü partisi yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, jandarma ekipleri, Milano kent merkezindeki bir otelde 23 kişiyle doğum gününü kutlayan Lukaku'nun partisine gece yerel saatle 03.00 civarında baskın yaptı.

Güvenlik güçleri, 28 yaşına giren Lukaku ve diğer 23 kişinin her birine Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası kesti ve partiyi sonlandırdı.

Lukaku'nun partisini basan jandarma ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiği belirtildi.

İtalya'da daha önce Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie'nin mart ayı sonunda evinde 10 arkadaşıyla düzenlediği akşam yemeği, güvenlik güçlerinin baskınına uğramıştı. Güvenlik güçleri, McKennie'nin yanı sıra Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın da bulunduğu gruptaki herkese para cezası kesmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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