Doğudan Batıya Kurbanlık Sevkiyatı Sürüyor

Kurban Bayramı'na günler kala Doğu Anadolu Bölgesi'nden yurdun batısı başta olmak üzere çeşitli kentlere kurban sevkiyatının hızlanması sebebiyle canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Türkiye'nin Kurban Bayramı'na girmesine günler kala büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle bölge illerindeki hayvan pazarlarına akın eden besici ve çiftçiler, kıran kırana pazarlık sonrası istedikleri kurbanlarını alarak pazardan ayrılıyor.

Yurdun batısı başta olmak üzere Karadeniz'deki kentlerin de aralarında bulunduğu birçok ile kurbanlık sevkiyatı yapılan bölgedeki pazarlarda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Diğer kentlere kurbanlık sevkiyatının hız kazandığı bölgenin en önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı ve Kars'taki Tarım ve Orman müdürlükleri görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.

Engin, kurbanlık sevkiyatının sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla kurbana özel 22 bin büyükbaş, 120 bin civarında da küçükbaş hayvan sevkimiz oldu. Halen yoğunluk devam ediyor. Geçen yıl 25 bin büyükbaş, 150 bin civarında da küçükbaş hayvan sevk ettik. Bu sene küçükbaşta 150 bin rakamını tutturamayabiliriz ama büyükbaşta 25 bin civarında sevkimiz olacak. İlimizde hayvancılık ile uğraşanlar yoğun olarak kurban dönemi için hazırlık yaptı. Bunun da ilimize girdisi tabii çok fazla."

Ağrı Hayvan Borsası'nda da yoğunluğun devam ettiğini belirten Engin, vatandaşların kurbanlık almak için borsaya yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Borsada kıran kırana pazarlıklar

Ağrı Hayvan Borsası ve Kars Hayvan Pazarı'na da kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ile besiciler arasında bazen komik bazen de gerginliğe sürükleyen sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Ağrı'da besiciler besledikleri hayvanlarını iyi bir karla satmak için çaba gösterirken, vatandaşlar ise fiyatları aşağı çekebilmek için dakikalarca ter döküyor.

Kıran kırana pazarlığa rağmen boğasına talip olan alıcının istediği fiyata inmeyen besicilerden Mehmet Şirin Yıldırım da müşterinin çok kötü bir fiyat teklif ettiğini savundu.

Bu nedenle pazarlığın sert ve çetin geçtiğini aktaran Yıldırım, "Ben istediği fiyata kesinlikle veremem. 12 bin 500 liralık hayvana 10 bin lira veriyor. Ben 11 bin liraya dahi vermezken yukarı hiç çıkmıyor. Beni batırmak istiyor. İstediği fiyata satmam. 12 bin liradan aşağı inmediğim için de pazarlık bitti." dedi.

Pazarlarda istediği kurbanlığı satın alabilen bazı vatandaşlar sevinçle pazardan ayrılırken bazılarının ise kıran kırana pazarlıklara rağmen istediğini kurbanlığı alamadığı dikkati çekti.

Kars

Kars'ta da Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Alıcılar ile satıcılar arasında "tatlı" pazarlık renkli görüntülere sahne oluyor.

Besicilerin sabahın erken saatinde pazara getirdiği kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle ilgi görüyor.

Alıcıların kurbanlıkları pahalı bulması, satıcıların da ucuza vermek istememesi nedeniyle kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor. Alıcı ve satıcı pazarlıkta anlaşamayınca çevredeki insanların da araya girmesiyle iş tatlıya bağlanıyor.

Karslı besici Selahattin Gül ise kurbanlıklarını yayladan getirip satışa çıkarttığını ve alıcı beklediğini söyledi.

Bayrama birkaç gün kala yoğunluğun daha da artacağını ifade eden Gül, "Piyasa çok durgun, alıcıları bekliyoruz. Buraya gelenler fiyatları pahalı buluyor. Bazen pazarlık yapıyoruz, pazarlıkta sonuç çıkmayınca yeni alıcılar bekliyoruz." dedi.