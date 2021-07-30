Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 18,7 arttı
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Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 18,7 arttı

Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 18,7 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 18,7 oranında artarak 1 milyar 28,6 milyon dolara, ithalat da yüzde 20,7 artarak 130,8 milyon dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 18,7 oranında artarak 1 milyar 28,6 milyon dolara, ithalat da yüzde 20,7 artarak 130,8 milyon dolara yükseldi.

TÜİK verilerine göre 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 18,7 oranında artarak 1 milyar 28,6 milyon dolara, ithalat da yüzde 20,7 oranında artarak 130,8 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'de ihracat yüzde 39,8 oranında, ithalat ise yüzde 27,4 oranında arttı. 2021 yılı ocak-haziran döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 1,0, ithalattaki payı ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Rize'de ihracat yüzde 66,4 arttı

Doğu Karadeniz illerinin 2021 yılı ocak-haziran dönemindeki dış ticaret performansları ihracat bakımından bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde Rize'de ihracat yüzde 66,4 oranında artarak 101,5 milyon dolara, Giresun'da ihracat yüzde 49,9 oranında artarak 157,0 milyon dolara, Ordu'da ihracat yüzde 31,4 oranında artarak 130,5 milyon dolara, Gümüşhane'de ihracat yüzde 23,8 oranında artarak 28,3 milyon dolara ve Trabzon'da ihracat yüzde 6,3 oranında artarak 584,3 milyon dolara çıktı. Artvin'de ise ihracat yüzde 6,5 oranında azalarak 27 milyon dolara düştü.

İthalat Ordu'da yüzde 115,4 arttı

Doğu Karadeniz illerinin 2021 yılı ocak-haziran dönemindeki dış ticaret performansları ithalat bakımından bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde Ordu'da ithalat yüzde 115,4 oranında artarak 16,5 milyon dolara, Rize'de ithalat yüzde 39,7 oranında artarak 27,4 milyon dolara, Artvin'de ithalat yüzde 24,3 oranında artarak 10,3 milyon dolara, Giresun'da ithalat yüzde 22,8 oranında artarak 12,9 milyon dolara ve Trabzon'da ithalat yüzde 2,6 oranında artarak 62,9 milyon dolara çıktı. Gümüşhane'de ise ithalat yüzde 13,5 oranında azalarak 0,9 milyon dolara düştü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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