Doğu Anadolu'da Kış

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam etkili olan kar nedeniyle Başkale, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerinde 26 mahallenin yolunun kapandığı, karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köyün yolunun kapandığını, yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediye ekipleri de kent merkezinde yolların kardan kapanmaması için çalışıyor.