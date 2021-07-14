Doğu Anadolu Ata Sporları Federasyonu temsilcileri İstanbul çalıştayına katıldı
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Doğu Anadolu Ata Sporları Federasyonu temsilcileri İstanbul çalıştayına katıldı

Doğu Anadolu Ata Sporları Federasyonu temsilcileri İstanbul çalıştayına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

7 bölgenin Ata sporları federasyonunun bir araya gelerek oluşturduklar Ata Sporları Konfederasyonu İstanbul'da iki günlük bir çalıştay düzenledi.

7 bölgenin Ata sporları federasyonunun bir araya gelerek oluşturduklar Ata Sporları Konfederasyonu İstanbul'da iki günlük bir çalıştay düzenledi.

"Kapasiteni geliştir, iyileş" projesi kapsamında yapılan çalıştayda; bölge federasyon çalışmaları değerlendirilerek, özellikle pandemi sonrası çalışmaların yeniden planlanması ve yol haritası belirlendi.

Genel değerlendirmelerden sonra 7 bölge federasyonları oluşturulan çalıştay masalarında, bölgesel faaliyetler, geleneksel spor alanlarında yapılacak çalışmalar, proje hazırlama, gelenek spor dallarının daha fazla gence ulaştırılması konularında çalıştay yapıldı.

Doğu Anadolu Ata sporları federasyonu bu kapsamda başkan Erdal Korkmaz başkanlığında çalıştayda yönetim olarak bir araya gelerek, Doğu Anadolu'daki bütün illerde spor kulüplerinin kurulmasının tamamlanarak federasyonun büyütülmesi, unutulmaya yüz tutan geleneksel spor oyunlarının kayıt altına alınma çalışmasının yapılması, kurumsallığın tamamlanması, pandemi sonrası çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay, federasyon temsilcilerine verilen plaketlerle tamamlandı.

Çalıştaya Doğu Anadolu Ata sporları adına Prof. Dr. Remzi Şahin, Prof. Dr Hanefi Bayraktar, Erdal Korkmaz, İsmail Kelpetin, Erdal Baştemur ve Fahri Güldal katıldı. - ERZURUM

Doğu Anadolu Ata Sporları Federasyonu temsilcileri İstanbul çalıştayına katıldı
Doğu Anadolu Ata Sporları Federasyonu temsilcileri İstanbul çalıştayına katıldı
Doğu Anadolu Ata Sporları Federasyonu temsilcileri İstanbul çalıştayına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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