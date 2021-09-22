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Doğanşehir elmasında hasat zamanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Doğanşehir elmasında hasat zamanı

Aroması ve kalitesi ile tüketicilerin gözdesi olan Doğanşehir elmasında hasat dönemi başladı.

DOĞANŞEHİR (İHA) - Aroması ve kalitesi ile tüketicilerin gözdesi olan Doğanşehir elmasında hasat dönemi başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan hasatta üreticiler ise emeklerinin karşılığını almak için ilçeye soğuk hava deposu kurulmasını ve bu şekilde ürünlerini daha yüksek fiyata satmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı ve tütüne alternatif olarak yetiştirilen elmalarda hasat mevsimi başladı. İlçede bu yıl yaklaşık 40 bin tona yakın elma rekoltesi beklenirken, üreticilerin tek sıkıntısı ise ilçede bir soğuk hava deposunun olmayışı. Şuanda hasadın yeni başlaması nedeniyle dip fiyatta henüz bir rakamın ortaya çıkmadığını belirten Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, "Elmalarımız bu yıl renk ve aroma bakımından çok lezzetli. İnşallah güzel bir piyasa da oluşur ve iyi fiyata satarsak çiftçilerimiz açısından çok iyi olacak" dedi.

Doğanşehir'de soğuk hava deposu ihtiyacının olduğunu da ifade eden Tanışık, "Depomuz olmasa ürünlerimiz fazla para etmeyecek ve 75 kuruşa meyve suyu fabrikasına vereceğiz. Ama soğuk hava depomuz olsa kasalayıp orada muhafaza etsek kışın 5 TL'ye satabiliriz. Bu yüzden devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elmalarda geçtiğimiz dönemde yaşanan kara leke ve kurt gibi sorunların da son dönemlerde ilaçlamalarla ortadan kalktığına da dikkat çeken Tanışık, bu yıl ki tahmini rekoltenin ise 38 bin ila 40 bin ton arasında olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 ay kadar sürecek hasat döneminde topladıkları elmaları kasalar ile normal depolara koyacaklarını belirten Tanışık, sonrasında ise toptancılara bu ürünleri satacaklarını söyledi. Tanışık, elma üreticilerinin ürünlerini bu yıl iyi bir fiyata satmaları temennisinde de bulundu. - MALATYA

Doğanşehir elmasında hasat zamanı

Doğanşehir elmasında hasat zamanı

Doğanşehir elmasında hasat zamanı

Doğanşehir elmasında hasat zamanı

Doğanşehir elmasında hasat zamanı

Doğanşehir elmasında hasat zamanı

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