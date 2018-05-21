Doğan Gazetecilik'ten Üst Düzey Yönetici Ataması Açıklaması

Doğan Gazetecilik A.Ş., yönetim kurulunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiğini duyurdu.

Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü 2018/23 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiği bildirildi.