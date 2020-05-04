Doğalgazın elektrik üretimindeki payı sert düştü

Salgın nedeniyle elektrik tüketimindeki düşüş, doğalgazın elektrik üretimindeki payını rekor seviyede aşağı çekti.

Salgın nedeniyle elektrik tüketimindeki düşüş, doğalgazın elektrik üretimindeki payını rekor seviyede aşağı çekti. Ocak ayında yüzde 28 düzeyinde bulunan doğalgaz santrallerinin üretimdeki payı izleyen aylarda sürekli düşüş seyri izledi ve nisanda yüzde 7 ile tarihi en düşük seviyesine indi.