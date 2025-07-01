Doğalgaza zam geldi mi?

Doğalgaza zam geldi mi?
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), konutlarda ve sanayide kullanılan doğal gaz ücretlerinin güncellendiğini duyurdu. Bu gelişme, doğalgaza zam geldi mi sorusunu gündeme getirdi. Doğalgaza zam geldi mi?

EPDK doğal gazda zam yapıldığını açıkladı. Konutlarda kullanılan doğal gaz ve sanayide kullanılan doğal gaz ücretleri güncellendi. Peki, Doğalgaza zam geldi mi?

DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni doğal gaz fiyatlarını duyurdu. Buna göre konutta kullanılan doğal gaza yüzde 24.6, sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 7ç86 zam yapıldı. Zamlı tarifelerin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

EPDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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