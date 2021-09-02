Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı
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Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı

Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Doğal gazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.

SANAYİ VE SANTRALLERE YÜZDE 15 ZAM

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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Haber Yorumları (1)
YASİN BOZKURT: Bu ne dir iki güne bı zam yapılıyor utanmıyor lar mı hiç nereye kadar böyle gider
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Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı - Haberler Ekonomi
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