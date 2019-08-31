Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

31.08.2019 15:02

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün gece saatlerinde doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığını açıkladı. Söz konusu zam 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zamla birlikte son bir ayda doğal gaza yüzde 32'den fazla zam gelmiş oldu.

1 AĞUSTOS'TA YÜZDE 14,97 ZAM GELMİŞTİ

1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.

YÜZDE 32'LİK ZAM NASIL HESAPLANDI?

1 Ağustos tarihinde yüzde 14,97'lik zamla 100 TL'lik bir fatura 114,97 lira oldu. 114,97 liralık faturaya gelen yüzde 14,90'lık zam ile söz konusu fatura 132,10 liraya çıktı. Yani 1 Ağustos öncesi 100 lira olarak ödenen fatura 1 Eylül itibariyle 132,10 liraya yükselmiş oldu. Böylece son bir ay içinde doğal gaza yüzde 32'yi geçen bir zam gelmiş oldu.