Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi
Dün gece saatlerinde doğal gaza gelen yüzde 14,90'lık zam ile son bir ayda doğal gaza yüzde 32'den fazla zam gelmiş oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün gece saatlerinde doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığını açıkladı. Söz konusu zam 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zamla birlikte son bir ayda doğal gaza yüzde 32'den fazla zam gelmiş oldu.
1 AĞUSTOS'TA YÜZDE 14,97 ZAM GELMİŞTİ
1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.
YÜZDE 32'LİK ZAM NASIL HESAPLANDI?
1 Ağustos tarihinde yüzde 14,97'lik zamla 100 TL'lik bir fatura 114,97 lira oldu. 114,97 liralık faturaya gelen yüzde 14,90'lık zam ile söz konusu fatura 132,10 liraya çıktı. Yani 1 Ağustos öncesi 100 lira olarak ödenen fatura 1 Eylül itibariyle 132,10 liraya yükselmiş oldu. Böylece son bir ay içinde doğal gaza yüzde 32'yi geçen bir zam gelmiş oldu.